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01.09.17 11:46 Приговор виновнику взрыва в доме на Калинина оставлен без изменений





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Сотрудник "Красноярсккрайгаза" был приговорён к 1,5 годам заключения условно и был освобождён со снятием судимости в честь 70-летия Великой Победы. Но это слесаря не удовлетворило, он подал апелляцию. Краевой суд её не удовлетворил, решение вступило в законную силу и теперь пострадавшие могут обратиться в суд для материального возмещения, в том числе и с компании "Красноярсккрайгаз".





Краевой суд оставил без изменений приговор виновному во взрыве бытового газа в жилом доме на улице Калинина. ЧП произошло 25 февраля 2015 года. В ходе следствия удалось установить, что виноват в происшествии слесарь, который нарушил технику безопасности при работе с газовым оборудованием. В результате взрыва погиб хозяин квартиры, ущерб составил почти полтора миллиона рублей.Сотрудник "Красноярсккрайгаза" был приговорён к 1,5 годам заключения условно и был освобождён со снятием судимости в честь 70-летия Великой Победы. Но это слесаря не удовлетворило, он подал апелляцию. Краевой суд её не удовлетворил, решение вступило в законную силу и теперь пострадавшие могут обратиться в суд для материального возмещения, в том числе и с компании "Красноярсккрайгаз".











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