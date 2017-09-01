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НОВОСТИ | Общество





01.09.17 11:50 Красноярцы всё активней участвуют в госпрограмме благоустройства дворов



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Жар-птица, черепаха и крокодил живут во дворе на Северо-Енисейской. Делают свой двор уютней сами жители. Из-за отсутствия дачи Светлана Гроо с соседями свои смелые фантазии воплощает на придомовой территории. Дом участвовал в партийном проекте "Единой России" "Городская среда". 20% финансирования должны были вложить сами жители.

"А государственные средства позволили дополнительно сделать дорогостоящие работы: асфальтирование, мягкое покрытие на спортивную площадку прорезиненное для ребятишек", - пояснил заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.

Другой двор в Железнодорожном районе пока похож на стройплощадку. Детский корабль бросил здесь якорь также благодаря программе. "Подход один. Сегодня у нас разделяется и на спортивную зону, и для маленьких детей, и для взрослых. Жители выбрали этот корабль, он единственный во всём Железнодорожном районе", - отметил глава администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

В этом году благодаря партийному проекту обновились 549 дворов в 17-ти крупных городах края. Федеральная казна выделила полмиллиарда, ещё 360 миллионов - краевые власти, 30 доплатили собственники жилья. "Чтобы жители свой дом и свой двор воспринимали не в пределах своей квартиры или подъезда. Чтобы дворовая территория была частью дома. О ней тоже надо заботиться и беречь", - подчеркнул депутат Красноярского горсовета Виталий Дроздов.

К слову, сами жильцы решали, что и как отремонтировать у них под окнами. В следующем году программой планируется охватить уже 44 населённых пункта в нашем регионе. Принять участие в программе можно только одним способом - больше проявлять активность.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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