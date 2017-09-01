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01.09.17 11:42 Мусульмане празднуют Курбан-Байрам





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Несмотря на то, что жертвоприношение - это традиция, убивать животных у стен городского минарета нельзя - это запрет муфтия. А вот на рынках и в собственных дворах без важного обряда сегодня не обойтись. Мясо убитого животного делят на три части. Одну отдают нуждающимся, из второй готовят различные блюда, которыми угощают друзей, соседей и родственников. Третью часть хозяин может оставить себе. Но ни в коем случае мясо нельзя продавать или обменивать.



"В этот праздник, как правило, все стараются найти возможность встретиться с близкими и родными людьми. - И христиан приглашают в гости? - Конечно! Здесь нет межконфессионального разделения, по крайней мере для нас. За своим столом мы рады каждому", - сказал верующий мусульманин Данис Фалетдинов.



Но главной традицией является поддержка нуждающихся, поэтому каждый должен пожертвовать беднякам. В этом году Курбан-Байрам выпал на 1 сентября, и сразу после молитвы школьники вместе с родителями спешат на торжественную линейку.



"День знаний - это прекрасный праздник. Сегодня здесь присутствуют немало ребятишек, ведь Курбан-Байрам не отвергает и не противоречит, а наоборот, является знанием. Сегодня помолились и с чистым сердцем пойдут в школы, для того чтобы заниматься и вершить добро и справедливость", - сказал муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.



Отмечать Курбан-Байрам мусульмане будут три дня.





"Курбан" в переводе с арабского означает "жертва". Праздник напоминает мусульманам о пророке Аврааме, который, чтобы доказать свою преданность Аллаху, хотел пожертвовать самое дорогое - собственного сына. Но Всевышний убедился в покорности пророка и разрешил отправить на заклание не мальчика, а ягнёнка. На молитву мусульмане спешили к 5 утра, и те, кто опоздал, стелили ковры для намаза прямо на тротуаре.Несмотря на то, что жертвоприношение - это традиция, убивать животных у стен городского минарета нельзя - это запрет муфтия. А вот на рынках и в собственных дворах без важного обряда сегодня не обойтись. Мясо убитого животного делят на три части. Одну отдают нуждающимся, из второй готовят различные блюда, которыми угощают друзей, соседей и родственников. Третью часть хозяин может оставить себе. Но ни в коем случае мясо нельзя продавать или обменивать."В этот праздник, как правило, все стараются найти возможность встретиться с близкими и родными людьми. - И христиан приглашают в гости? - Конечно! Здесь нет межконфессионального разделения, по крайней мере для нас. За своим столом мы рады каждому", - сказал верующий мусульманин Данис Фалетдинов.Но главной традицией является поддержка нуждающихся, поэтому каждый должен пожертвовать беднякам. В этом году Курбан-Байрам выпал на 1 сентября, и сразу после молитвы школьники вместе с родителями спешат на торжественную линейку."День знаний - это прекрасный праздник. Сегодня здесь присутствуют немало ребятишек, ведь Курбан-Байрам не отвергает и не противоречит, а наоборот, является знанием. Сегодня помолились и с чистым сердцем пойдут в школы, для того чтобы заниматься и вершить добро и справедливость", - сказал муфтий Красноярского края Гаяз Фаткуллин.Отмечать Курбан-Байрам мусульмане будут три дня. Владислав ТАМОШАУСКАС











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