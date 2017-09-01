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НОВОСТИ | Общество





01.09.17 11:40 В России начался учебный год



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Цветочная мода циклична, это сегодня отмечают продавцы. Гладиолус возвращает себе неофициальный статус символа 1 сентября. Хотя родители по-прежнему отдают предпочтение маленьким букетам, чтобы не отягощали День знаний для ребёнка. Настроение у школьников разное. Кто-то ликует, кто-то уже давно не радуется Дню знаний.

- В первом классе, когда я не знал, что меня ждёт. Сейчас знаю, поэтому отношусь спокойно.

- С одной стороны, я рада, что встречусь с друзьям, с другой - это учёба. Учёба - это хорошо, но одновременно плохо! Чтобы открывать новые знания для себя лично, встретиться с учителями.

- Хочется, чтобы лето чтобы не кончалось. А сегодня пришла с настроением добрым.

У родителей волнение смешивается с воспоминаниями о своём 1 сентября.

- Было всё скромнее: в деревне, гладиолусы. Но было всё равно весело.

- Конечно, не было осознания, что получаешь образование. Но было радостно всё равно.

Погода подмочила День знаний в школе №86. Ливень 20 августа затопил третий и частично второй этажи. Но учебники просушили, а кабинеты скоро восстановят. "У нас же два здания, есть ещё начальная школа на расстоянии двух остановок. По субботам они не учатся, поэтому на полный день субботний мы можем занять то здание", - пояснила директор школы №86 Марина Малышева.

В Красноярском крае сегодня 37 тысяч детей в первый раз пошли в первый класс, 13 тысяч из них - в Красноярске.

- Больше всего чего хотите: учиться или с друзьями знакомиться?
- Учиться.
- А я с друзьями знакомиться.

- Что хочешь учить в школе?
- Писать прописными буквами.

Это праздник по-настоящему всего города, потому что в миллионном Красноярске каждый десятый житель - это школьник. Сегодня больше 100 тысяч детей отправились в новый учебный год.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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