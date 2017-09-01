НОВОСТИ | Общество













01.09.17 18:37 В исправительных учреждениях края прошли праздничные линейки для учеников





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"В обычной школе ученики - это дети. Здесь обучаются взрослые. К ним нужен другой подход. Тем более, это люди, которые получили негативный опыт. Нам приходится делать всё, чтобы они захотели прийти в школу и им было интересно получать знания", - отметила заместитель директора школы №5 объединения исправительных колоний №5 Татьяна Улитина.







Новый учебный год сегодня начался не только для детей, но и для уже взрослых учеников. В местах лишения свободы прошли праздничные линейки. Среди осуждённых часто оказываются люди, которые не только не успели получить аттестат о среднем образовании на свободе, но даже не научились считать и писать. Некоторые аттестат о среднем образовании получают уже после пятидесяти."В обычной школе ученики - это дети. Здесь обучаются взрослые. К ним нужен другой подход. Тем более, это люди, которые получили негативный опыт. Нам приходится делать всё, чтобы они захотели прийти в школу и им было интересно получать знания", - отметила заместитель директора школы №5 объединения исправительных колоний №5 Татьяна Улитина.







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