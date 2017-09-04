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04.09.17 11:43 В черте Красноярска снова бродят медведи





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МЧС сообщает, что от походов на Столбы пока лучше отказаться. Базайская - это как раз район заповедника. "Вести" уже рассказывали, что хищники были замечены за стадионом Ветлужанка в Октябрьском районе, а также в районе Плодово-ягодной станции, улицы Лесной и за посёлком Элита.







В Красноярске на этих выходных снова были замечены медведи. Жители улицы Базайская увидели косолапого у себя в огороде. Спугнули хозяева непрошеных гостей выстрелом из ружья. Говорят, медведица была с медвежатами, звери поломали яблоню, растоптали посадки.МЧС сообщает, что от походов на Столбы пока лучше отказаться. Базайская - это как раз район заповедника. "Вести" уже рассказывали, что хищники были замечены за стадионом Ветлужанка в Октябрьском районе, а также в районе Плодово-ягодной станции, улицы Лесной и за посёлком Элита.













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