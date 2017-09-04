В Красноярске на этих выходных снова были замечены медведи. Жители улицы Базайская увидели косолапого у себя в огороде. Спугнули хозяева непрошеных гостей выстрелом из ружья. Говорят, медведица была с медвежатами, звери поломали яблоню, растоптали посадки.
МЧС сообщает, что от походов на Столбы пока лучше отказаться. Базайская - это как раз район заповедника. "Вести" уже рассказывали, что хищники были замечены за стадионом Ветлужанка в Октябрьском районе, а также в районе Плодово-ягодной станции, улицы Лесной и за посёлком Элита.