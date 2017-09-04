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04.09.17 11:41 Лобовое столкновение под Железногорском: пятеро пострадавших, погиб ребёнок





Фото Фото: VK.COM/CHPZHEL



Под Железногорском лоб в лоб столкнулись два автомобиля: пять пострадавших, погиб ребёнок. Авария произошла днём 3 сентября на дороге Железногорск-Подгорный, на повороте к посёлку. Столкнулись две "Тойоты": 34-летняя автоледи не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с второй "Тойотой".



В результате аварии обе женщины были госпитализированы. На место проишествия пришлось вызывать спасателей, они при помощи специнструмента вырезали пострадавших из автомобилей. Также в больницу доставили троих пассажиров: 34-летнего мужчину и двоих детей. Позже 7-летний мальчик скончался в реанимации. В ГИБДД рассказали, что водительский стаж виновницы аварии всего полтора месяца.







Под Железногорском лоб в лоб столкнулись два автомобиля: пять пострадавших, погиб ребёнок. Авария произошла днём 3 сентября на дороге Железногорск-Подгорный, на повороте к посёлку. Столкнулись две "Тойоты": 34-летняя автоледи не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с второй "Тойотой".В результате аварии обе женщины были госпитализированы. На место проишествия пришлось вызывать спасателей, они при помощи специнструмента вырезали пострадавших из автомобилей. Также в больницу доставили троих пассажиров: 34-летнего мужчину и двоих детей. Позже 7-летний мальчик скончался в реанимации. В ГИБДД рассказали, что водительский стаж виновницы аварии всего полтора месяца.











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