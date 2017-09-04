Под Железногорском лоб в лоб столкнулись два автомобиля: пять пострадавших, погиб ребёнок. Авария произошла днём 3 сентября на дороге Железногорск-Подгорный, на повороте к посёлку. Столкнулись две "Тойоты": 34-летняя автоледи не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с второй "Тойотой".
В результате аварии обе женщины были госпитализированы. На место проишествия пришлось вызывать спасателей, они при помощи специнструмента вырезали пострадавших из автомобилей. Также в больницу доставили троих пассажиров: 34-летнего мужчину и двоих детей. Позже 7-летний мальчик скончался в реанимации. В ГИБДД рассказали, что водительский стаж виновницы аварии всего полтора месяца.