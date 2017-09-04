В социальных сетях обсуждают видео, снятое в микрорайоне "Белые росы" в Красноярске. Очевидцы запечатлели, как трое держат в открытом окне балкона молодого человека. Не совсем ясно, то ли последний хочет выброситься, то ли его таким образом пытают. В итоге парня затаскивают в квартиру, трагедии удаётся избежать. Какой этаж, понять сложно, но точно не ниже четвёртого.
Красноярцы в Интернете уже предположили, что герои этого ролика находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, кто-то шуточно назвал это "аттракционом по-сибирски".