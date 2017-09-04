НОВОСТИ | Спорт













04.09.17 11:50 Футболисты "Енисея" разгромили волгоградский "Ротор"





Фото



Это уже шестая победа подряд для клуба, и если он удержится на лидирующей позиции, по итогам сезона перейдёт в премьер-лигу. Следующая игра намечена на 6 сентября, "Енисей" сразится с краснодарской "Кубанью".







Футбольный клуб "Енисей" занял первое место в таблице национальной лиги среди команд первого дивизиона. Последняя игра с волгоградским "Ротором" закончилась победой "Енисея" со счётом 1:0.Это уже шестая победа подряд для клуба, и если он удержится на лидирующей позиции, по итогам сезона перейдёт в премьер-лигу. Следующая игра намечена на 6 сентября, "Енисей" сразится с краснодарской "Кубанью".















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













