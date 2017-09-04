Если дольщикам и властям удастся договориться, то 5 сентября на сессии горсовета будет рассмотрен проект закона, по которому дом начнут достраивать. Напомним, в июле на улице Грунтовой в Красноярске обманутые разбили палаточный лагерь - пытались привлечь внимание. Сегодня уже понятно, что без дополнительных средств от собственников не обойдётся. Вопрос, сколько ещё придётся заплатить.
Если план устроит всех и в горсовете будет принят закон, возведением недостроя займётся новая компания. Всего 479 участников долевого строительства пострадали от застройщика-банкрота.