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04.09.17 11:44 Пропавшая месяц назад жительница посёлка Шила найдена мёртвой





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В начале августа даже было возбуждено уголовное дело: следователи подозревали, что Светлану могли убить. Сейчас её тело обнаружил местный житель в районе Шилы, за рекой, куда никто не ходил. Известно, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.







В Сухобузимском районе нашли мёртвой женщину, которая пропала больше месяца назад. 29 июля Светлана Пенькова, жительница села Шила, вместе с мужем отправилась за грибами в лес и заблудилась. До сих пор её местонахождение оставалось неизвестным.В начале августа даже было возбуждено уголовное дело: следователи подозревали, что Светлану могли убить. Сейчас её тело обнаружил местный житель в районе Шилы, за рекой, куда никто не ходил. Известно, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.











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