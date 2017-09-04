В Сухобузимском районе нашли мёртвой женщину, которая пропала больше месяца назад. 29 июля Светлана Пенькова, жительница села Шила, вместе с мужем отправилась за грибами в лес и заблудилась. До сих пор её местонахождение оставалось неизвестным.
В начале августа даже было возбуждено уголовное дело: следователи подозревали, что Светлану могли убить. Сейчас её тело обнаружил местный житель в районе Шилы, за рекой, куда никто не ходил. Известно, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.