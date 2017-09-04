Избежать пробок в первый полноценный учебный день в Красноярске не удалось. По некоторым данным, заторы достигали 8 баллов. Сложнее всего было на улице Дубровинского, там водителям пришлось постоять на 4 мосту и до улицы Маркса.
Причиной многочисленных пробок в городе стало не только увеличение автомобилей на дорогах, но и незаконченные дорожные работы. Ремонт не завершён на Коммунальном мосту, продолжается реконструкция улицы Маркса, там рабочие сняли асфальт и так его и оставили, из-за чего водителям не разогнаться. Также пробки были отмечены на улице Копылова, стоял центр города, заторы были в Ярыгинском проезде и микрорайоне Пашенный.
Напомним, ремонт городских улиц обещают закончить к концу сентября - началу октября, остаётся надеяться, что к этому времени уменьшится и число пробок в краевом центре.