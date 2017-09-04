НОВОСТИ | Общество













04.09.17 11:40 Тысячи красноярцев опоздали на работу из-за утренних пробок





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Причиной многочисленных пробок в городе стало не только увеличение автомобилей на дорогах, но и незаконченные дорожные работы. Ремонт не завершён на Коммунальном мосту, продолжается реконструкция улицы Маркса, там рабочие сняли асфальт и так его и оставили, из-за чего водителям не разогнаться. Также пробки были отмечены на улице Копылова, стоял центр города, заторы были в Ярыгинском проезде и микрорайоне Пашенный.



Напомним, ремонт городских улиц обещают закончить к концу сентября - началу октября, остаётся надеяться, что к этому времени уменьшится и число пробок в краевом центре.





Избежать пробок в первый полноценный учебный день в Красноярске не удалось. По некоторым данным, заторы достигали 8 баллов. Сложнее всего было на улице Дубровинского, там водителям пришлось постоять на 4 мосту и до улицы Маркса.Причиной многочисленных пробок в городе стало не только увеличение автомобилей на дорогах, но и незаконченные дорожные работы. Ремонт не завершён на Коммунальном мосту, продолжается реконструкция улицы Маркса, там рабочие сняли асфальт и так его и оставили, из-за чего водителям не разогнаться. Также пробки были отмечены на улице Копылова, стоял центр города, заторы были в Ярыгинском проезде и микрорайоне Пашенный.Напомним, ремонт городских улиц обещают закончить к концу сентября - началу октября, остаётся надеяться, что к этому времени уменьшится и число пробок в краевом центре. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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