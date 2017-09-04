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04.09.17 17:45 Красноярцы недовольны мусором в центре города





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Кстати, это самый центр Красноярска, напротив Законодательное собрание региона. А это Стрелка, памятник "Лошадь белая". Его установили в 2006-м. По легенде, в 17 веке именно здесь Андрей Дубенский бросил камень и сказал: "На этом месте будет город". Отправился осмотреть окрестности, оставил свою лошадь отдохнуть. Вряд ли воевода предполагал, что через четыре столетия его лошадь увековечат, и уж точно не думал, что это историческое место будет в таком запустении. Здесь по набережной часто прогуливаются красноярцы, эта точка включена во многие туристические маршруты по городу.



К слову, на Стрелке те же лестницы на вантовом мосту разрушаются с каждым днём. А плитка вокруг креста, который установили в знак восстановления Богородице-Рождественского собора, заросла травой. Что касается лошади Дубенского, в администрации Центрального района рассказали: с организацией, которая должна следить за памятниками, идёт перезаключение контракта. Потому прибирают вокруг скульптур и монументов только по заявкам.



"Буквально 1-2 дня, там будет наведён порядок, на себя возьмём обязательства, что будем более тщательно следить за этим участком", - сообщила пресс-секретарь администрации Центрального района Красноярска Олеся Витюк.



Вернёмся в сквер Сурикова. В управлении образования нас заверили, что всё лето следили за выставкой. Ссылаются на погоду. "Мы, конечно, благодарим за такую подсказку, но хочется сказать, что над погодой мы не властны, не всегда мы можем сделать так, как нам хотелось бы. Но мы учтём все замечания", - сказала начальник отдела управления образования администрации Красноярска Наталья Дроздова.



Убрать выставку пообещали завтра. Тем временем, в редакцию "Вестей" продолжают поступать видео от зрителей. Мусор на проспекте Мира, говорят, не вывозят неделями. А это грязь возле Большого концертного зала.





Так театр оперы и балета видит Таисия из садика 150. А это часовня Параскевы Пятницы Аглаи из 103-го детского сада. Казалось, выставка продумана до мелочей. Все рисунки заламинированы, закреплены на стендах. Но непогода внесла свои коррективы. А из ответственных за творчество дошколят убрать работы никто не поспешил. Большая часть рисунков пришла в негодность.Кстати, это самый центр Красноярска, напротив Законодательное собрание региона. А это Стрелка, памятник "Лошадь белая". Его установили в 2006-м. По легенде, в 17 веке именно здесь Андрей Дубенский бросил камень и сказал: "На этом месте будет город". Отправился осмотреть окрестности, оставил свою лошадь отдохнуть. Вряд ли воевода предполагал, что через четыре столетия его лошадь увековечат, и уж точно не думал, что это историческое место будет в таком запустении. Здесь по набережной часто прогуливаются красноярцы, эта точка включена во многие туристические маршруты по городу.К слову, на Стрелке те же лестницы на вантовом мосту разрушаются с каждым днём. А плитка вокруг креста, который установили в знак восстановления Богородице-Рождественского собора, заросла травой. Что касается лошади Дубенского, в администрации Центрального района рассказали: с организацией, которая должна следить за памятниками, идёт перезаключение контракта. Потому прибирают вокруг скульптур и монументов только по заявкам."Буквально 1-2 дня, там будет наведён порядок, на себя возьмём обязательства, что будем более тщательно следить за этим участком", - сообщила пресс-секретарь администрации Центрального района Красноярска Олеся Витюк.Вернёмся в сквер Сурикова. В управлении образования нас заверили, что всё лето следили за выставкой. Ссылаются на погоду. "Мы, конечно, благодарим за такую подсказку, но хочется сказать, что над погодой мы не властны, не всегда мы можем сделать так, как нам хотелось бы. Но мы учтём все замечания", - сказала начальник отдела управления образования администрации Красноярска Наталья Дроздова.Убрать выставку пообещали завтра. Тем временем, в редакцию "Вестей" продолжают поступать видео от зрителей. Мусор на проспекте Мира, говорят, не вывозят неделями. А это грязь возле Большого концертного зала. Мария СЕМЁНОВА











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