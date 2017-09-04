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04.09.17 17:49 Регбисты "Енисея-СТМ" на выезде обыграли новокузнецкий "Металлург"





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Стоит добавить, что "Енисей-СТМ" в регулярном чемпионате выиграл девять матчей из десяти. Заработал 45 очков и первое место. Теперь полуфинальный матч в серии плей-офф проведёт на домашнем поле: 17 сентября состоится встреча с командой "ВВА-Подмосковье".





"Енисей-СТМ" обыграл на выезде новокузнецкий "Металлург" в заключительном туре регулярного чемпионата. Первый тайм красноярцы начали уверенно и вели в счёте - 19:3, затем хозяева поля перехватили инициативу и завершили первую часть игры в свою пользу - 24:17. После перерыва "Енисей-СТМ" снова вырывается вперёд, не оставляя соперникам шанса на победу - 50:29.Стоит добавить, что "Енисей-СТМ" в регулярном чемпионате выиграл девять матчей из десяти. Заработал 45 очков и первое место. Теперь полуфинальный матч в серии плей-офф проведёт на домашнем поле: 17 сентября состоится встреча с командой "ВВА-Подмосковье".







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