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04.09.17 17:43 В Назарове подожгли штаб "Единой России"





Фото Фото: Запад24



Поджигателей штаба "Единой России" в Назарове ищут по ДНК. На данный момент у полиции нет ни одного подозреваемого. Напомним, рано утром 2 сентября несколько человек проникли на автостоянку, заперли охранника в сторожке, выбили стёкла в здании, арендованном партией, и бросили туда подожжённые покрышки. Сторож нажал тревожную кнопку, но патруль не успел задержать преступников. Сгорела оргтехника, агитационный материал и сувенирная продукция.



К слову, 10 сентября в Назарове пройдут выборы депутатов в городской совет. На месте преступления полиция обнаружила капли крови, которые, возможно, оставили поджигатели. Проводится анализ ДНК. Также часть подозреваемых уже проверили на специально привезённом в Назарово детекторе лжи. Тем временем в отделении партии заявили, что работают в штатном режиме.



"С точки зрения собственно работы избирательного штаба мы постарались не сбавлять темпов. Понятно, что последняя неделя очень важна, может быть, на это и был сделан расчёт, как-то дезориентировать избирательную кампанию партии. Кампания политическая идёт очень остро и наши агитаторы подвергаются давлению, в этом смысле, я не исключаю, что у некоторых наших оппонентов нервы сдали. И вот имеем такую ситуацию", - сказал секретарь политсовета КРО партии "Единая Россия" Алексей Додатко.





Поджигателей штаба "Единой России" в Назарове ищут по ДНК. На данный момент у полиции нет ни одного подозреваемого. Напомним, рано утром 2 сентября несколько человек проникли на автостоянку, заперли охранника в сторожке, выбили стёкла в здании, арендованном партией, и бросили туда подожжённые покрышки. Сторож нажал тревожную кнопку, но патруль не успел задержать преступников. Сгорела оргтехника, агитационный материал и сувенирная продукция.К слову, 10 сентября в Назарове пройдут выборы депутатов в городской совет. На месте преступления полиция обнаружила капли крови, которые, возможно, оставили поджигатели. Проводится анализ ДНК. Также часть подозреваемых уже проверили на специально привезённом в Назарово детекторе лжи. Тем временем в отделении партии заявили, что работают в штатном режиме."С точки зрения собственно работы избирательного штаба мы постарались не сбавлять темпов. Понятно, что последняя неделя очень важна, может быть, на это и был сделан расчёт, как-то дезориентировать избирательную кампанию партии. Кампания политическая идёт очень остро и наши агитаторы подвергаются давлению, в этом смысле, я не исключаю, что у некоторых наших оппонентов нервы сдали. И вот имеем такую ситуацию", - сказал секретарь политсовета КРО партии "Единая Россия" Алексей Додатко.







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