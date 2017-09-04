НОВОСТИ | Общество













04.09.17 17:41 В красноярских школах прошли антитеррористические учения





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В это время в кабинете дети затаились у стены - вместе, подальше от окон и двери. Учащиеся 31-й школы Красноярска все эти действия знают назубок - отрабатывают такой сценарий учений дважды в год с первого класса. Выйти из кабинета нельзя ни при каких условиях, пока не будет дан разрешающий сигнал.



А это уже эвакуация при пожаре. На то, чтобы вывести всех детей из здания, есть всего пять минут. Специалисты управления образования отмечают, применять отработанные навыки в случае реальной угрозы школам, к счастью, приходится редко. "Была ситуация в школе на Взлётке, когда пошли испарения из канализации, была проведена эвакуация детей. Дети уложили в регламент", - сообщил заместитель руководителя главного управления образования Красноярска Андрей Сигида.



Мама третьеклассницы Иветта Рычкова вспоминает, в детстве в её поселковой школе таких учений не проводилось. Но сегодня жизнь в большом городе диктует другие правила безопасности. В первую очередь объяснить их ребёнку должны сами родители. "Не надо снимать с родителей ответственность. Каждый родитель ответственен за жизнь и здоровье своего ребёнка, мы в первую очередь за это отвечаем. Не учителя, не школа, а родители", - уверена мама школьницы Иветта Рычкова.



Отработка чрезвычайных ситуаций до середины сентября пройдёт в каждой школе города. Это уроки, которые должен выучить каждый ребёнок, и надеяться, что в его жизни они никогда не пригодятся.





За считанные секунды после такого сообщения шумный коридор пустеет, дети разбегаются по кабинетам. В школе возможна террористическая угроза. Теперь любые действия педагогического состава жёстко регламентированы. По правилам безопасности учитель заводит детей в кабинеты и закрывается изнутри. Внутрь никого не пускают, в классе сохраняется полная тишина.В это время в кабинете дети затаились у стены - вместе, подальше от окон и двери. Учащиеся 31-й школы Красноярска все эти действия знают назубок - отрабатывают такой сценарий учений дважды в год с первого класса. Выйти из кабинета нельзя ни при каких условиях, пока не будет дан разрешающий сигнал.А это уже эвакуация при пожаре. На то, чтобы вывести всех детей из здания, есть всего пять минут. Специалисты управления образования отмечают, применять отработанные навыки в случае реальной угрозы школам, к счастью, приходится редко. "Была ситуация в школе на Взлётке, когда пошли испарения из канализации, была проведена эвакуация детей. Дети уложили в регламент", - сообщил заместитель руководителя главного управления образования Красноярска Андрей Сигида.Мама третьеклассницы Иветта Рычкова вспоминает, в детстве в её поселковой школе таких учений не проводилось. Но сегодня жизнь в большом городе диктует другие правила безопасности. В первую очередь объяснить их ребёнку должны сами родители. "Не надо снимать с родителей ответственность. Каждый родитель ответственен за жизнь и здоровье своего ребёнка, мы в первую очередь за это отвечаем. Не учителя, не школа, а родители", - уверена мама школьницы Иветта Рычкова.Отработка чрезвычайных ситуаций до середины сентября пройдёт в каждой школе города. Это уроки, которые должен выучить каждый ребёнок, и надеяться, что в его жизни они никогда не пригодятся. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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