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| НОВОСТИ | Общество
|04.09.17 17:41 В красноярских школах прошли антитеррористические учения
За считанные секунды после такого сообщения шумный коридор пустеет, дети разбегаются по кабинетам. В школе возможна террористическая угроза. Теперь любые действия педагогического состава жёстко регламентированы. По правилам безопасности учитель заводит детей в кабинеты и закрывается изнутри. Внутрь никого не пускают, в классе сохраняется полная тишина.
В это время в кабинете дети затаились у стены - вместе, подальше от окон и двери. Учащиеся 31-й школы Красноярска все эти действия знают назубок - отрабатывают такой сценарий учений дважды в год с первого класса. Выйти из кабинета нельзя ни при каких условиях, пока не будет дан разрешающий сигнал.
А это уже эвакуация при пожаре. На то, чтобы вывести всех детей из здания, есть всего пять минут. Специалисты управления образования отмечают, применять отработанные навыки в случае реальной угрозы школам, к счастью, приходится редко. "Была ситуация в школе на Взлётке, когда пошли испарения из канализации, была проведена эвакуация детей. Дети уложили в регламент", - сообщил заместитель руководителя главного управления образования Красноярска Андрей Сигида.
Мама третьеклассницы Иветта Рычкова вспоминает, в детстве в её поселковой школе таких учений не проводилось. Но сегодня жизнь в большом городе диктует другие правила безопасности. В первую очередь объяснить их ребёнку должны сами родители. "Не надо снимать с родителей ответственность. Каждый родитель ответственен за жизнь и здоровье своего ребёнка, мы в первую очередь за это отвечаем. Не учителя, не школа, а родители", - уверена мама школьницы Иветта Рычкова.
Отработка чрезвычайных ситуаций до середины сентября пройдёт в каждой школе города. Это уроки, которые должен выучить каждый ребёнок, и надеяться, что в его жизни они никогда не пригодятся.
Анастасия ЦЫГАНКОВА
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