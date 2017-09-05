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05.09.17 09:03 Красноярский бензин - самый дорогой в Западной Сибири





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Самое дорогое дизельное топливо также у нас - 38 рублей 36 копеек. Примерно на 2 рубля меньше в Омске. В результате наш край уже второй раз подряд лидирует в списке самых дорогих топливных регионов. С начала года цены на АЗС у нас выросли на 10%.







Самый дорогой бензин по всей Западной Сибири - в Красноярске. К такому выводу пришли специалисты Росстата. Они составили рейтинг городов по уровню цен на топливо. За литр Аи-92 красноярские АЗС просят в среднем 37 рублей. В Новосибирске на 11 копеек меньше. Дешевле самая популярная марка бензина в Горно-Алтайске, Кемерове и Абакане - 36 рублей 40 копеек.Самое дорогое дизельное топливо также у нас - 38 рублей 36 копеек. Примерно на 2 рубля меньше в Омске. В результате наш край уже второй раз подряд лидирует в списке самых дорогих топливных регионов. С начала года цены на АЗС у нас выросли на 10%.







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