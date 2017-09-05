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05.09.17 08:55 "Русал" и администрация Красноярска подписали соглашение о сотрудничестве





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"Мы ориентированы на развитие региона присутствия, у нас подписано соглашение и с краем и с Советским районом, где находится предприятие, и сегодня подписано соглашение с городом. Мы активно участвуем в озеленении, на следующий год у нас запланирована высадка деревьев в дендра-парке в Покровском", - отметил управляющий директор Русал-Красноярск Евгений Курьянов.



В июле РУСАЛ выделил 14 миллионов рублей на покупку спецтехники для уборки улиц Красноярска, а в рамках нового соглашения РУСАЛ потратит более семи миллионов рублей на развитие заповедника "Столбы". На деньги металлургов обустроят центральный вход и создадут пешеходную тропу комбинированного типа протяжённостью 2 км. Предусмотрено и развитие транспортной сети микрорайона Северный.



"Строительство на условиях частно-государственного партнёрства улицы Башиловской, чтобы можно было организовать второй проезд на территорию промышленной зоны", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



Один из самых значимых проектов - реставрация Исторического квартала Красноярска. РУСАЛ уже получил право аренду шести объектов культурного наследия, им вернут первоначальный вид. Ещё один большой проект - благоустройство территории у ДК КрАЗа и озеленение улицы Пограничников.





Весной этого года РУСАЛ уже подписал аналогичное соглашение с правительством края. Компания гарантирует снижение выбросов, модернизацию технологии производства и осуществление онлайн-мониторинга воздействия КрАЗа на окружающую среду. Кроме того, металлурги благоустраивают санитарно-защитную зону завода и создают в городе скверы. В этом году в Красноярске высажено более 1500 деревьев."Мы ориентированы на развитие региона присутствия, у нас подписано соглашение и с краем и с Советским районом, где находится предприятие, и сегодня подписано соглашение с городом. Мы активно участвуем в озеленении, на следующий год у нас запланирована высадка деревьев в дендра-парке в Покровском", - отметил управляющий директор Русал-Красноярск Евгений Курьянов.В июле РУСАЛ выделил 14 миллионов рублей на покупку спецтехники для уборки улиц Красноярска, а в рамках нового соглашения РУСАЛ потратит более семи миллионов рублей на развитие заповедника "Столбы". На деньги металлургов обустроят центральный вход и создадут пешеходную тропу комбинированного типа протяжённостью 2 км. Предусмотрено и развитие транспортной сети микрорайона Северный."Строительство на условиях частно-государственного партнёрства улицы Башиловской, чтобы можно было организовать второй проезд на территорию промышленной зоны", - пояснил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.Один из самых значимых проектов - реставрация Исторического квартала Красноярска. РУСАЛ уже получил право аренду шести объектов культурного наследия, им вернут первоначальный вид. Ещё один большой проект - благоустройство территории у ДК КрАЗа и озеленение улицы Пограничников. Дмитрий БЫЗОВ











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