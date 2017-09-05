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05.09.17 08:48 Хозяйка дома на Волочаевской лишилась бани и дворовых построек



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Елена Шкурова проснулась от грохота строительной техники. Попыталась выйти из дома - не получилось. "Мы не могли выйти, потому что дверь была заблокирована. Они подставили скамейку. Двигатель от машины положили, кирпичами завалили", - рассказывает жительница дома №10 по улице Волочаевская Елена Шкурова.

Дом по Волочаевской, 10 - один из тех, хозяева которых сейчас судятся с администрацией Красноярска. Елена Владимировна считает, что её жильё гораздо дороже миллиона 400 тысяч рублей, которые ей предложили в обмен на выселение. Суд по Волочаевской, 10 состоится на следующей неделе. Как минимум до 11 сентября в этом доме будут жить люди. Хотя жизнью это назвать очень сложно.

Именно по участку Елены Шкуровой должна пройти теплотрасса от ТЭЦ-2. Осталось проложить 25 метров трубы. Энергетики утверждают - к варварскому сносу построек они отношения не имеют. "У КТК имеется вся разрешительная документация на строительство нового участка теплотрассы. Мы выносим этот участок из зоны работ по строительству развязки к четвёртому мосту. Сносом капитальных строений - гаражей, домов, бань - мы не занимаемся", - пояснил ведущий специалист управления по внешним связям Красноярского филиала СГК Игорь Мордвинов.

А вот что нам по телефону рассказал представитель генподрядчика строительства. "Сибиряк" к Волочаевской, 10 и ко всему тому, что относится к теплотрассе, отношения не имеет", - сообщил главный инженер компании "Сибиряк" Валерий Шевелёв.

После ночного происшествия Елена Шкурова обратилась в полицию. Теперь сотрудники внутренних дел будут выяснять, кто снёс постройки. При этом строительство в Николаевке уже несколько раз оскандалилось. В мае "Вести" рассказывали, как рабочие снесли забор рядом с домом, в котором ещё жили люди; в июне - о том, как пенсионеры отлучились из дома, а вернулись к развалинам. Трубопровод должен быть готов к работе через пару недель, а вот дорога - к осени 2018-го.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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