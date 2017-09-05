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05.09.17 20:56 Губернатор совершил рабочую поездку на юг региона



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На окраине Минусинска вместо дороги болото, где машины теряют покрышки. Елена Зараменская обратилась за помощью к губернатору, чтобы именно этот участок отремонтировали как можно быстрее. Кроме приёма по личным вопросам, Виктор Толоконский встретился с представителями разных профессий. Учителя предложили шире использовать возможности педагогического колледжа, рассказывает Галина Братилова.

"Сегодня губернатор говорит о том, что на базе колледжей возможна реализация бакалавриата, то есть первой ступени высшего образования. Эта идея очень интересная", - сказала директор Минусинского педагогического колледжа им. А.С. Пушкина Галина Братилова.

Ожидает глобальное обновление и больницу, которая обслуживает не только Минусинск, но и соседние районы. Появится новая станция скорой помощи и поликлиника. Кардиохирург Владимир Чекман рассказывает и о поступлении новейшего оборудования после капитального ремонта операционного корпуса.

"Будет решён вопрос по установке ангиографа в Минусинске. Жители Минусинска и юга края будут обслуживаться в Минусинске и получать высокотехнологическую помощь", - пояснил заведующий кардиологическим отделением Минусинской межрайонной больницы Владимир Чекман.

По поручению губернатора прирастёт Минусинск и площадкой для занятий местных дарований и выступлений мировых коллективов. Культурный центр рассчитан на полтысячи зрителей. Сюда же на время ремонта переедет Минусинский драмтеатр. Пока здесь располагается пустырь и всё только на бумаге. Но подрядчик обещает закончить работы к апрелю следующего года.

"Власть должна уметь брать на себя ответственность. Принимать решения, которые сейчас, возможно, не очень очевидны, не совсем соотносятся с сегодняшним запросом общества, но нужно видеть будущее и к этому будущему идти", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Цель строек - сделать Минусинск ещё более привлекательным для жизни. Чтобы росла рождаемость, а в уютный и насыщенный культурными событиями городок приезжала работать и учиться как можно больше молодёжи.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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