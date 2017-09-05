НОВОСТИ | Происшествия













05.09.17 17:40 Столкновение с лосем унесло жизни трёх человек





Три человека погибли после столкновения с лосем. Авария произошла по дороге из Канска в Красноярск. По информации ГИБДД, 32-летний водитель за рулём "Лады" наехал на животное. Из-за неожиданного удара машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Водитель и пассажиры отечественного автомобиля - женщина и четырёхлетний мальчик - скончались на месте. Дорожная полиция проводит проверку.







Три человека погибли после столкновения с лосем. Авария произошла по дороге из Канска в Красноярск. По информации ГИБДД, 32-летний водитель за рулём "Лады" наехал на животное. Из-за неожиданного удара машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Водитель и пассажиры отечественного автомобиля - женщина и четырёхлетний мальчик - скончались на месте. Дорожная полиция проводит проверку.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













