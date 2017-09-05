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05.09.17 17:47 В Красноярске прошла горячая линия по вопросам социальных выплат





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Сейчас жители региона написали уже 18 тысяч заявлений с просьбой пересчитать начисления с учётом времени ухода за детьми. После этого у некоторых категорий граждан пенсия увеличивается на сумму от 1 до 300 рублей. Больше всего перерасчёт с учётом ухода за детьми будет выгоден тем, кто родил пять и более потомков, тогда доплата составит около 1900 рублей.



"Кто родил трёх и более детей; тем, кто вышел на пенсию досрочно в 50 лет, в связи с уходом за ребёнком-инвалидом и тем, кто получает максимальный размер пенсии, у кого более 40 лет стажа и максимальный заработок, им может быть выгоден данный вариант", - пояснила заместитель управляющего Пенсионным фондом РФ по Красноярскому краю Лариса Шлома.





В Красноярске специалисты пенсионного фонда провели горячую линию по вопросам социальных выплат. Самым популярными стали вопросы о перерасчёте пенсии. Эксперты рассказали, что все они уже были произведены, больше в этом году никаких изменений в выплатах не ожидается.Сейчас жители региона написали уже 18 тысяч заявлений с просьбой пересчитать начисления с учётом времени ухода за детьми. После этого у некоторых категорий граждан пенсия увеличивается на сумму от 1 до 300 рублей. Больше всего перерасчёт с учётом ухода за детьми будет выгоден тем, кто родил пять и более потомков, тогда доплата составит около 1900 рублей."Кто родил трёх и более детей; тем, кто вышел на пенсию досрочно в 50 лет, в связи с уходом за ребёнком-инвалидом и тем, кто получает максимальный размер пенсии, у кого более 40 лет стажа и максимальный заработок, им может быть выгоден данный вариант", - пояснила заместитель управляющего Пенсионным фондом РФ по Красноярскому краю Лариса Шлома.







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