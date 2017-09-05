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05.09.17 20:45 В Ачинске у пациента межрайонной больницы в ране завелись черви





Фото Внимание: впечатлительным людям смотреть видео не рекомендуется



Эти кадры шокируют и приводят в ужас: в ране на ноге живого человека копошатся черви. Страшную картину увидели родственники пенсионера во время очередной перевязки. В середине августа 79-летнего Григория Крайта положили в отделение терапии Ачинской межрайонной больницы. Мужчину беспокоило сердце, и на фоне этого, говорят врачи, у него на ногах образовались язвы.



По словам дочери пострадавшего, сначала всё было нормально, однако спустя некоторое время состояние её отца стало ухудшаться. Девушка уверена, колония червей в ране образовалась из-за халатности врачей и неправильного ухода за больным. На развитие личинок до опарышей требуется от одной до двух недель, поэтому слова медиков о регулярных перевязках уже вызывают сомнения.



"Он бредил, видимо, от боли. Конечно, если человека заживо изнутри опарыши едят и такое гнездо огромное. Они ссылаются на то, что лето, муха села и на повязку нагадила. Но если вы перевязываете, как вы говорите, утром и вечером, неужели вы не видели?!", - негодует дочь пострадавшего Анна Гречина.



В тот же день назначили повторную консультацию хирурга. Раны стали обрабатывать два раза в день. Спустя неделю Григория Исаевича, к удивлению родных, выписали из больницы, отправив долечиваться дома. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии, рассказывает его дочь. Все силы девушки направлены на уход за отцом, заниматься судебными тяжбами ей некогда. В больнице же факт происшествия не отрицают, но никаких конкретных выводов пока сделать не могут.



"Ачинская межрайонная больница не снимает с себя ответственности и сожалеет о случившемся. Сейчас идёт служебная проверка, но пока говорить о её результатах рано", - сообщила пресс-секретарь Ачинской межрайонной больницы Вера Самарцева.



Кто несёт ответственность за червей в ноге пенсионера и как эта страшная история отразится на здоровье пострадавшего, сейчас сказать сложно. "Вести" будут следить за развитием событий.





Эти кадры шокируют и приводят в ужас: в ране на ноге живого человека копошатся черви. Страшную картину увидели родственники пенсионера во время очередной перевязки. В середине августа 79-летнего Григория Крайта положили в отделение терапии Ачинской межрайонной больницы. Мужчину беспокоило сердце, и на фоне этого, говорят врачи, у него на ногах образовались язвы.По словам дочери пострадавшего, сначала всё было нормально, однако спустя некоторое время состояние её отца стало ухудшаться. Девушка уверена, колония червей в ране образовалась из-за халатности врачей и неправильного ухода за больным. На развитие личинок до опарышей требуется от одной до двух недель, поэтому слова медиков о регулярных перевязках уже вызывают сомнения."Он бредил, видимо, от боли. Конечно, если человека заживо изнутри опарыши едят и такое гнездо огромное. Они ссылаются на то, что лето, муха села и на повязку нагадила. Но если вы перевязываете, как вы говорите, утром и вечером, неужели вы не видели?!", - негодует дочь пострадавшего Анна Гречина.В тот же день назначили повторную консультацию хирурга. Раны стали обрабатывать два раза в день. Спустя неделю Григория Исаевича, к удивлению родных, выписали из больницы, отправив долечиваться дома. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии, рассказывает его дочь. Все силы девушки направлены на уход за отцом, заниматься судебными тяжбами ей некогда. В больнице же факт происшествия не отрицают, но никаких конкретных выводов пока сделать не могут."Ачинская межрайонная больница не снимает с себя ответственности и сожалеет о случившемся. Сейчас идёт служебная проверка, но пока говорить о её результатах рано", - сообщила пресс-секретарь Ачинской межрайонной больницы Вера Самарцева.Кто несёт ответственность за червей в ноге пенсионера и как эта страшная история отразится на здоровье пострадавшего, сейчас сказать сложно. "Вести" будут следить за развитием событий. Вероника УСКОВА











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