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05.09.17 17:39 В Красноярске при падении грузового лифта тяжело травмирован рабочий



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Дознаватели поинтересовались, как давно меняли трос в подъёмнике? Местные сотрудники ответили, что года три назад. Но как отметили полицейские, металлический канат слишком хлипкий для такого механизма. С его помощью спускали груз в склад, который находится в подвале.

Молодой человек разгружал насосы для водоснабжения частных домов. Это 7-8 коробок, каждая около 10 килограммов. В какой-то момент трос не выдержал, оборвался, механизм рухнул и утащил за собой рабочего. Шахта буквально залита кровью. И судя по окровавленным фрагментам на тросе, при разрыве он мог петлёй зацепить пострадавшего. Грохот услышали сотрудники соседних компаний этой частной базы, поэтому скорую вызвали вовремя.

Молодому человеку около 25 лет, работник той самой компании, которой принадлежит склад. Он получил множественные переломы и рваные раны. Пострадавшего доставили в городскую больницу №7. Операция длилась несколько часов, сейчас он находится в реанимации.

"Состояние крайне тяжёлое. Необходимая помощь ему оказывается, врачи борются за его жизнь. Давать какие-либо прогнозы сейчас преждевременно. Врачи постараются сделать всё возможное", - сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Красноярского края Зоя Масленникова.

Сейчас дознаватели пытаются выяснить, была ли нарушена техника безопасности, кому принадлежит этот лифт, есть ли на него сертификат или же это самодельный подъёмный механизм, что для владельца здания может обернуться уголовным делом.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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