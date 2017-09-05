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05.09.17 20:47 Красноярским льготникам рекомендуют отказаться от денег ради эффективного лечения



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Красноярским льготникам посоветовали отказаться от денег ради эффективного лечения. На прямой линии с представителями министерства здравоохранения края и пенсионного фонда повторили, что до 1 октября необходимо определиться, сохранять льготу на получение лекарств или выбрать денежную компенсацию - 807 рублей ежемесячно. Последнее в крае сейчас выбирает большинство: 70% льготников из 200 тысяч человек. Они часто тратят эти деньги на свои нужды. Но в минздраве заверяют, в случае заболевания человек уже не сможет быстро получить лекарства и платить придётся из своего кармана.

"У нас средний чек одного рецепта, который относится, например, к онкологическим заболеваниям, достигает 15000 в месяц. Сравните: 807 рублей и 15000 рублей. Набор социальных услуг - это действительно некая страховка", - отметил заместитель министра здравоохранения Красноярского края Дмитрий Попов.
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