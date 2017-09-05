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05.09.17 17:45 Красноярский горсовет одобрил законопроект о помощи обманутым дольщикам



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Депутаты городского совета Красноярска поддержали проект закона о помощи обманутым дольщикам. Теперь документ будет направлен в Законодательное собрание региона, его рассмотрят на ближайшей сессии. По задумке достроить дома должны новые подрядчики. Те собственники, которые полностью оплатили свои квартиры, доплачивать ничего не будут. Остальные заплатят по ценам прошлых лет - 2005-2006, когда и заключали первые договоры со строителями.

При этом возможна рассрочка с учётом залога, заложить придётся имущество. Правительство же выделит субсидию, на которую и возведут дома. Но эти средства, как и те, что поступят после банкротства экс-подрядчиков, новые застройщики получат только после завершения работ. На сессии присутствовал представитель дольщиков с улицы Грунтовая. Они проектом закона довольны.

"На свои деньги, с учётом тех денег, которые будут выделяться за счёт субсидий, пока примерно это 400 с лишним миллионов рублей. Я думаю, что с учётом тех средств, которые будут добыты в результате конкурсного производства, этого будет вполне достаточно, с учётом сегодняшних цен", - сказал представитель инициативной группы дольщиков, адвокат Максим Присяжнюк.




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