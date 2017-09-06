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| НОВОСТИ | Общество
|06.09.17 09:11 В Красноярске открывается выставка к 121-летию со дня рождения Фаины Раневской
В Красноярске открывается выставка, посвящённая легендарной советской актрисе Фаине Раневской. Уникальные фотографии, плакаты, рукописи и телеграммы из фондов различных федеральных музеев, российских кинокомпаний впервые выставят в музее Ряузова. Также там будут портреты людей, много значивших в жизни Фаины Георгиевны: Бориса Пастернака, Аркадия Райкина, Любови Орловой, Анны Ахматовой.
Выставка начнёт работать 8 сентября. Кроме того, каждый вечер будут демонстрировать известные кинофильмы, в которых снималась Раневская.
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