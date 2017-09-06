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06.09.17 11:40 По факту взрыва в пиццерии возбуждено уголовное дело





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По версии следователей, пекарь самостоятельно осуществлял замену газового баллона, не закрыл выпускной вентиль, считая, что в баллоне уже ничего нет. Произошла утечка, а следом и взрыв. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований охраны труда". Заменой газового баллона должен был заниматься специально обученный человек.







В Красноярске возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в кафе . Напомним, 4 августа в пиццерии "Калифорния" возле стадиона "Локомотив" на Ленина произошёл хлопок. Ожоги получили двое рабочих, они были госпитализированы, врачи констатировали тяжкий вред здоровью.По версии следователей, пекарь самостоятельно осуществлял замену газового баллона, не закрыл выпускной вентиль, считая, что в баллоне уже ничего нет. Произошла утечка, а следом и взрыв. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований охраны труда". Заменой газового баллона должен был заниматься специально обученный человек.











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