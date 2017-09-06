СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





06.09.17 11:40 По факту взрыва в пиццерии возбуждено уголовное дело



Фото
В Красноярске возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в кафе. Напомним, 4 августа в пиццерии "Калифорния" возле стадиона "Локомотив" на Ленина произошёл хлопок. Ожоги получили двое рабочих, они были госпитализированы, врачи констатировали тяжкий вред здоровью.

По версии следователей, пекарь самостоятельно осуществлял замену газового баллона, не закрыл выпускной вентиль, считая, что в баллоне уже ничего нет. Произошла утечка, а следом и взрыв. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований охраны труда". Заменой газового баллона должен был заниматься специально обученный человек.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.