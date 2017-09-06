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06.09.17 11:39 Жителя Таймыра оштрафовали за самовольный полёт на вертолёте





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Норильская транспортная прокуратура возбудила пять административных производств и назначила штраф авиахалигану. В мировом суде Дудинки сейчас находится ещё один материал за полёт на судне без опознавательных и регистрационных знаков.







5,5 тысяч штрафа за сожжённый вертолёт заплатит житель посёлка Носок на Таймыре. В тундре владелец винтокрылой машины Ми-8 попросил присмотреть за техникой своего знакомого. А местный житель решил покататься на вертолёте, но не справился с управлением и завалил его на бок.Норильская транспортная прокуратура возбудила пять административных производств и назначила штраф авиахалигану. В мировом суде Дудинки сейчас находится ещё один материал за полёт на судне без опознавательных и регистрационных знаков.











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