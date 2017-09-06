НОВОСТИ | Спорт













06.09.17 11:46 В Красноярск привезут кубок FIFA





Фото



Все желающие смогут сфотографироваться с высшей наградой футбола, а снимки получать по электронной почте. Кубок FIFA задержится на берегах Енисея на два дня и отправится в тур по России.







10 сентября в Красноярск приедет Кубок FIFA. Главный трофей предстоящего чемпионата мира по футболу в России расположится в специальном шатре на Театральной площади. Кубок сделан из чистого золота и весит больше 6 кг.Все желающие смогут сфотографироваться с высшей наградой футбола, а снимки получать по электронной почте. Кубок FIFA задержится на берегах Енисея на два дня и отправится в тур по России.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













