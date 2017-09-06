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06.09.17 11:41 Массовое нарушение правил привело к столкновению в центре Красноярска





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Массовое нарушение правил привело к столкновению машин в Красноярске. Утром на улице Марковского сразу два автобуса и три легковушки решили ехать на красный сигнал светофора. Одна из машин и вовсе двигалась прямо по полосе для поворота направо. Именно эта иномарка врезалась в едущий по улице Вейнбаума УАЗ. Никто не пострадал. А в ГАИ сейчас изучают видео, чтобы наказать всех любителей ездить на красный свет.







Фото: VK.com/kraschpМассовое нарушение правил привело к столкновению машин в Красноярске. Утром на улице Марковского сразу два автобуса и три легковушки решили ехать на красный сигнал светофора. Одна из машин и вовсе двигалась прямо по полосе для поворота направо. Именно эта иномарка врезалась в едущий по улице Вейнбаума УАЗ. Никто не пострадал. А в ГАИ сейчас изучают видео, чтобы наказать всех любителей ездить на красный свет.











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