|
|
|
| НОВОСТИ | Общество
В поисках чистого неба
|07.09.17 08:45 "В поисках чистого неба": малые котельные (серия 12)
В котельную №3, это в Покровке, подвозят уголь. Тепло и горячую воду от неё получают жители 12-ти многоквартирных домов. Когда летом водозабор на острове Посадный останавливается на плановый ремонт, котельная не работает. В течение суток жители не получают никакой воды. Эта система изменится при новой схеме тепло- и водоснабжения.
Новый контрольно-распределительный пункт уже начали строить. Он позволит вывести малую котельную из контура. К концу этого года 30-метровая труба, дым от которой сейчас идёт прямо в окна соседних домов, будет законсервирована. Тепло и вода пойдут напрямую от ТЭЦ.
"Это сокращение выбросов в атмосферу не только в Покровском, но и по направлению ветра и по Советскому району. 370 тонн золы и пыли ежегодно выбрасывается в атмосферу. Более дешёвый и более надёжный теплоисточник от магистральных тепловых сетей", - пояснил генеральный директор компании "КрасКом" Олег Гончеров.
В работе у энергетиков сейчас 10 малых теплоисточников. Например, вот этот. Котельная находится прямо в гимназии №12. Да, в помещении тепло, но сажа - неизбежный побочный эффект. Технического решения для вывода из теплового контура этой котельной пока нет. При этом подобных, но уже так называемых ведомственных теплоисточников в городе десятки.
"Мы выявили порядка 50-ти только достаточно крупных энергокотлов, котельных, которые не оказывают услуг по теплоснабжению, вырабатывают тепло только для собственных производственных нужд", - сообщил сопредседатель "Красноярского экологического фронта" Сергей Шахматов.
Эти котельные обслуживают гипермаркеты, небольшие заводы, склады. Зимой они выпускают в атмосферу сотни тонн вредных для здоровья человека веществ. И что делать с ними, сегодня большой вопрос.
Елена АЛИШЕВЕЦ
|
|