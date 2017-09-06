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06.09.17 17:39 Упавший в шахту лифта рабочий скончался в больнице





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Напомним, ЧП произошло 5 сентября на территории частной базы. Мужчина грузил на подъемный механизм коробки, чтобы спустить их в подвальный склад. Трос не выдержал и кабина рухнула в шахту, зацепив рабочего с собой. Кладовщик получил множественные рваные раны и переломы. Операция длилась несколько часов. Затем пострадавшего перевели в реанимацию, где, не приходя в себя, он скончался. Как заявили в минздраве, травмы были несовместимы с жизнью. Проверку по данному происшествию проводит Следственный комитет.







27-летний кладовщик, который получил серьёзные травмы при обрыве грузового лифта на улице Затонской, скончался. У молодого человека остались жена и трёхлетняя дочь. Более того, глава семьи выплачивал ипотеку.Напомним, ЧП произошло 5 сентября на территории частной базы. Мужчина грузил на подъемный механизм коробки, чтобы спустить их в подвальный склад. Трос не выдержал и кабина рухнула в шахту, зацепив рабочего с собой. Кладовщик получил множественные рваные раны и переломы. Операция длилась несколько часов. Затем пострадавшего перевели в реанимацию, где, не приходя в себя, он скончался. Как заявили в минздраве, травмы были несовместимы с жизнью. Проверку по данному происшествию проводит Следственный комитет.











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