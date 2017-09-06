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НОВОСТИ | Общество





06.09.17 17:41 В Красноярске началась реставрация домов Исторического квартала



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Фасад будет белым с элементами оттенка красного вина - исконное сочетание. История дома №38 на улице Карла Маркса насчитывает около 140 лет. Когда-то здесь был флигель особняка Савиных, его три раза перестраивали, до 13 года прошлого столетия здесь работал революционер Яков Дубровинский. Облик того периода сейчас и восстанавливают.

Несущие стены и перекрытия сохранились практически полностью. Лишь немного прогнил нижний угол здания. Его подняли на 18 сантиметров, чтобы заменить основание. Под старыми обоями обнаружили газеты 19-го века. Немало тайн хранят эти стены, которые, к слову, станут частью будущего интерьера ресторанов русской и грузинской кухни. И пока без начинки это здание обошлось инвестору в 25 миллионов рублей.

"Бывает так: изначально приходишь и в голову приходит идея. Здесь сразу увидели кафе, чтобы больше людей могли побывать в этом здании. Это окупится. Пусть не через три года, но лет через семь обязательно окупится. Здесь сочетание возможности и желания. Желание превалирует, у меня есть желание сделать что-то красивым", - сказала представитель инвестора Юлия Рагозина.

К 20 ноября планируется завершить тепловой контур и перейти к внутренней отделке. Возможно, уже к новому году откроется кафе. Хотя изначально к проекту "Исторический квартал" бизнес шёл неохотно. Теперь четыре инвестора на 10 зданий, шесть из которых на улице Горького принадлежат "Русалу". Но городская казна на аренде и продаже объектов культурного наследия не заработает.

"Наша цель заключалась в том, чтобы без привлечения бюджетных средств реанимировать историческую среду", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Мэр уверен - к концу 18 года реально завершить проект. И уже готов добавить в Исторический квартал ещё одно здание: дом 154 на улице Ленина. Полуразрушенный после пожара объект культурного наследия сносить нельзя. Он подлежит только восстановлению.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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