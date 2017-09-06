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НОВОСТИ | Общество





06.09.17 17:44 В красноярских школах начались противопожарные учения



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Урок прерывается совершенно неожиданно - в одном из коридоров 66-й школы автоматика фиксирует возгорание. Всё по-настоящему, пожарные даже устроили задымление на лестнице. Однако учащиеся, особенно старшеклассники, свои действия знают назубок: быстро встать и выйти на улицу. Главное не паниковать. Учитель из класса выходит последним.

"Сегодня у нас эвакуировалось 312 учащихся, 32 человека коллектива, время эвакуации удовлетворительное. Максимальное время - 6 минут, мы эвакуировались за 3 минуты", - рассказал руководитель противопожарного объединения школы №66, учитель географии Денис Аверченко.

Вся 66-я школа выстроилась на стадионе. Здесь говорят: слаженность действий - от того, что уже давно работает пожарная дружина, старшеклассники рассказывают маленьким, чему они научились от профессиональных огнеборцев. Кроме того, спецуроки по пожарной безопасности в крае даже включены в программу обучения. Хотя на самом деле учения проводятся всё-таки не для школьников.

"Дети у нас непредсказуемые, особенно младшие классы. Могут поддаться панике, а паника - это самое страшное, что может произойти при пожаре. Поэтому вся надежда на взрослых, на преподавательский состав и на старшеклассников", - отметил начальник отделения профилактической деятельности по Советском району ГУ МЧС России по Красноярскому краю Сергей Чикулаев.

Отработка таких действий должна пройти в каждой школе. Самое главное, чтобы эти навыки никогда не пригодились в реальных условиях.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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