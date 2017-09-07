Последствия употребления наркотиков Марина и её маленькая дочь наблюдают каждый день, гуляя во дворе. Зависимые приходят сюда регулярно - в доме располагается центр реабилитации. В обычной четырёхкомнатной квартире на втором этаже живут по десять человек. И люди постоянно меняются. Такое соседство пугает местных жителей. С момента появления центра в доме стало неспокойно. Люди говорят, дилеры оставляют так называемые "закладки" - наркотики, спрятанные для клиента.
Двери центра открываются крайне редко, с той стороны ответили: хозяина нет дома. Мы дозвонились до предполагаемого представителя центра. Он оказался закрытым, как и сама квартира:
- Вы думаете, мы с вами договоримся о каком-то интервью, чтобы я участвовал в каком-то репортаже? Даже и без встречи могу сказать, что это исключено.
Если зависимость не снимают медикаментозно, то и лицензия необязательна - так нам пояснили в минздраве. А жить коммуной без регистрации можно три месяца. По информации Дениса Кандикова, президента фонда "Возрождение", в Красноярске около 200 реабилитационных центров. И у многих из них есть подобные коммунальные квартиры. Денис, например, арендует помещения на себя.
"Я под свою ответственность оформлял договор. У нас с дисциплиной всё в порядке. Не видел такого, чтобы мне кто-то отказывал или были какие-то проблемы с этим", - сказал президент некоммерческого фонда реабилитации "Возрождение" Денис Кандиков.
Государство отдаёт реабилитацию наркозависимых в основном частникам и некоммерческим организациям. Полиция уже заинтересовалась общежитием для реабилитантов. "В настоящее время официальных обращений в органы внутренних дел не поступало. Сотрудниками полиции данная ситуация взяла на контроль. В ближайшее время участковый проведёт сход жителей данного дома", - сообщила сотрудник пресс-службы МУ МВД "Красноярское" Марина Рыбакова.
Оказывать помощь в избавлении от зависимости необходимо, но жители дома считают, что не за счёт их комфорта. Тем более, мнения людей даже не спросили. Поэтому теперь помещение называют нехорошей квартирой.