НОВОСТИ | Общество













07.09.17 08:46 Жильцы многоэтажки недовольны соседством с реабилитационным центром для наркозависимых





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Двери центра открываются крайне редко, с той стороны ответили: хозяина нет дома. Мы дозвонились до предполагаемого представителя центра. Он оказался закрытым, как и сама квартира:



- Вы думаете, мы с вами договоримся о каком-то интервью, чтобы я участвовал в каком-то репортаже? Даже и без встречи могу сказать, что это исключено.



Если зависимость не снимают медикаментозно, то и лицензия необязательна - так нам пояснили в минздраве. А жить коммуной без регистрации можно три месяца. По информации Дениса Кандикова, президента фонда "Возрождение", в Красноярске около 200 реабилитационных центров. И у многих из них есть подобные коммунальные квартиры. Денис, например, арендует помещения на себя.



"Я под свою ответственность оформлял договор. У нас с дисциплиной всё в порядке. Не видел такого, чтобы мне кто-то отказывал или были какие-то проблемы с этим", - сказал президент некоммерческого фонда реабилитации "Возрождение" Денис Кандиков.



Государство отдаёт реабилитацию наркозависимых в основном частникам и некоммерческим организациям. Полиция уже заинтересовалась общежитием для реабилитантов. "В настоящее время официальных обращений в органы внутренних дел не поступало. Сотрудниками полиции данная ситуация взяла на контроль. В ближайшее время участковый проведёт сход жителей данного дома", - сообщила сотрудник пресс-службы МУ МВД "Красноярское" Марина Рыбакова.



Оказывать помощь в избавлении от зависимости необходимо, но жители дома считают, что не за счёт их комфорта. Тем более, мнения людей даже не спросили. Поэтому теперь помещение называют нехорошей квартирой.





Последствия употребления наркотиков Марина и её маленькая дочь наблюдают каждый день, гуляя во дворе. Зависимые приходят сюда регулярно - в доме располагается центр реабилитации. В обычной четырёхкомнатной квартире на втором этаже живут по десять человек. И люди постоянно меняются. Такое соседство пугает местных жителей. С момента появления центра в доме стало неспокойно. Люди говорят, дилеры оставляют так называемые "закладки" - наркотики, спрятанные для клиента.Двери центра открываются крайне редко, с той стороны ответили: хозяина нет дома. Мы дозвонились до предполагаемого представителя центра. Он оказался закрытым, как и сама квартира:Если зависимость не снимают медикаментозно, то и лицензия необязательна - так нам пояснили в минздраве. А жить коммуной без регистрации можно три месяца. По информации Дениса Кандикова, президента фонда "Возрождение", в Красноярске около 200 реабилитационных центров. И у многих из них есть подобные коммунальные квартиры. Денис, например, арендует помещения на себя."Я под свою ответственность оформлял договор. У нас с дисциплиной всё в порядке. Не видел такого, чтобы мне кто-то отказывал или были какие-то проблемы с этим", - сказал президент некоммерческого фонда реабилитации "Возрождение" Денис Кандиков.Государство отдаёт реабилитацию наркозависимых в основном частникам и некоммерческим организациям. Полиция уже заинтересовалась общежитием для реабилитантов. "В настоящее время официальных обращений в органы внутренних дел не поступало. Сотрудниками полиции данная ситуация взяла на контроль. В ближайшее время участковый проведёт сход жителей данного дома", - сообщила сотрудник пресс-службы МУ МВД "Красноярское" Марина Рыбакова.Оказывать помощь в избавлении от зависимости необходимо, но жители дома считают, что не за счёт их комфорта. Тем более, мнения людей даже не спросили. Поэтому теперь помещение называют нехорошей квартирой. Владимир БОГОМОЛОВ

















АРХИВ

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