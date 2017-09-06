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06.09.17 17:43 На Таймыре изъяли крупную партию незаконно выловленной рыбы ценных пород





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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 прим.1 УК РФ - незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водно-биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.







Крупную партию рыбы осетровых пород на Таймыре изъяли полицейские. Искусственный ледник обнаружили в районе посёлка Воронцово. Внутри было заморожено почти 100 экземпляров незаконно выловленной ценной рыбы. Стражи закона уже задержали 32-летнего подозреваемого. Назначена экспертиза, по итогам которой установят ущерб, нанесённый природе браконьером."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 прим.1 УК РФ - незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водно-биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.











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