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07.09.17 08:47 Следственный комитет начал проверку по факту ЧП в ачинской больнице





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Сейчас Григорий Крайт уже дома. В больнице заявили - проводят внутренние разбирательства. Следственный комитет отреагировал на репортаж "Вестей".



"По результатам мониторинга программы "Вести. Красноярск" была выявлена информация о том, что 79-летний житель Ачинска получил тяжкий вред здоровью в результате лечения в Ачинской межрайонной больнице. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка, будут опрошены врачи, обязательно сам пациент, его родственники, выявлена степень вины врачей в ухудшении состояния его здоровья и принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











Следственный комитет начал проверку по репортажу "Вестей". Мы рассказывали, как у мужчины в ране завелись черви . 79-летнего Григория Крайта положили в отделение терапии Ачинской межрайонной больницы. Пенсионера беспокоило сердце, и на фоне этого, говорят врачи, у него на ногах образовались язвы. Со временем пациенту становилось хуже. На очередной перевязке медики увидели страшную картину - в ранах завелись опарыши. На развитие личинок до такого состояния требуется от одной до двух недель. Ясно, что перевязки были нерегулярными.Сейчас Григорий Крайт уже дома. В больнице заявили - проводят внутренние разбирательства. Следственный комитет отреагировал на репортаж "Вестей"."По результатам мониторинга программы "Вести. Красноярск" была выявлена информация о том, что 79-летний житель Ачинска получил тяжкий вред здоровью в результате лечения в Ачинской межрайонной больнице. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка, будут опрошены врачи, обязательно сам пациент, его родственники, выявлена степень вины врачей в ухудшении состояния его здоровья и принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.









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