СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





07.09.17 08:47 Следственный комитет начал проверку по факту ЧП в ачинской больнице



Фото
Следственный комитет начал проверку по репортажу "Вестей". Мы рассказывали, как у мужчины в ране завелись черви. 79-летнего Григория Крайта положили в отделение терапии Ачинской межрайонной больницы. Пенсионера беспокоило сердце, и на фоне этого, говорят врачи, у него на ногах образовались язвы. Со временем пациенту становилось хуже. На очередной перевязке медики увидели страшную картину - в ранах завелись опарыши. На развитие личинок до такого состояния требуется от одной до двух недель. Ясно, что перевязки были нерегулярными.

Сейчас Григорий Крайт уже дома. В больнице заявили - проводят внутренние разбирательства. Следственный комитет отреагировал на репортаж "Вестей".

"По результатам мониторинга программы "Вести. Красноярск" была выявлена информация о том, что 79-летний житель Ачинска получил тяжкий вред здоровью в результате лечения в Ачинской межрайонной больнице. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка, будут опрошены врачи, обязательно сам пациент, его родственники, выявлена степень вины врачей в ухудшении состояния его здоровья и принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.









АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.