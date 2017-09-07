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НОВОСТИ | Экономика





07.09.17 08:53 Красноярские аграрии собрали первый миллион тонн зерна



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Назаровский район, сегодня его посетил губернатор. Встреча главы региона с аграриями прошла в поле. Виктор Толоконский инспектирует уборочную, как говорится, на местах. Эта территория обычно в лидерах. В целом по краю средняя урожайность 24-25 центнеров зерна с гектара - стабильный показатель. Сегодня обмолочено 36% зерновых и зернобобовых. Но уже ясно - результаты работы в 2017-v не хуже прошлогодних.

"По году не буду загадывать, ещё даже половина не убрана, и край получит не меньше 2,5 миллионов тонн, сегодня только первый миллион. Но очевидно, что урожай хороший. Испытываю особое чувство радости, гордости, когда вижу, что такая техника, такие люди не останавливаются ни на минуту", - сказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

К слову, красноярская пшеница считается одной из лучших в России. Больше половины зерна, выращиваемого в регионе, относится к третьему классу, то есть самому ценному. Такую пшеницу используют для выпечки хлеба. Она не требует улучшения. Благодаря этому в том числе Красноярский край оказался среди четырёх регионов Сибирского федерального округа, отобранных Китаем для экспорта зерна. Однако несмотря на оптимистичные результаты сегодня, аграриям пришлось нелегко - помешали августовские осадки.

"Выше нормы выпали осадки - 140-180% от нормы, а местами и 260%. Поэтому нам надо только пожелать сельхозтоваропроизводителям удачи, чтобы погода позволяла, потому что всё готово, всё находится на контроле, в постоянном режиме. То есть нужна только погода", - отметила начальник отдела министерства сельского хозяйства Красноярского края Оксана Вебер.

370 тысяч гектаров в регионе обработано. Хлеборобы продолжают трудиться. В лидерах на сегодня, уже по традиции, Назаровский район, Ужурский и Шарыповский.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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