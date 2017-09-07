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07.09.17 11:42 В Красноярске детский развивающий центр собрал плату за обучение и исчез





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"Они должны были открыться с 1 сентября. Моя сестра туда звонила - никакого ответа. Тогда уже паника началась. За абонемент ведь заплатили. Сегодня уже начали действовать", - рассказала клиент детского центра Ирина Горбатова.



В помещении бывшего клуба в Северном сейчас новый арендатор. В другом филиале, уже в центре города, аналогичная картина, зато хозяева оставили записку, что переехали на правый берег. И только там организацию всё-таки удалось найти. Без камер в организации пояснили, что они и сами стали жертвой. У компании два учредителя, и один из них ночью вынес из учебных кабинетов оборудование на 300 тысяч рублей. Вместе с этим бизнесмен присвоил и сайт компании. Теперь в этой проблеме будут разбираться правоохранительные органы.



Администратор клуба успокаивает: сами они никого обманывать не собирались. Если родители готовы водить детей в филиал на правом берегу - их ждут на занятия. Если нет - вернуть деньги они готовы, но только половину. Вторую советуют требовать от другого учредителя, который скрылся в неизвестном направлении вместе с их оборудованием. Дозвониться до бизнесмена не удалось. К слову, такие требования компании незаконны. Семьям, пострадавшим от недетских распрей в детском бизнесе, лучше просить помощи у правоохранительных органов.





Ирина Горбатова в недоумении обивает пороги детского развивающего центра. Приобрела для сына абонемент на занятия по робототехнике, заплатила больше 4,5 тысяч. Уроки должны были начаться с сентября, но вместе с летним теплом исчез и детский клуб. Телефоны недоступны, через Интернет связаться с руководством не удалось."Они должны были открыться с 1 сентября. Моя сестра туда звонила - никакого ответа. Тогда уже паника началась. За абонемент ведь заплатили. Сегодня уже начали действовать", - рассказала клиент детского центра Ирина Горбатова.В помещении бывшего клуба в Северном сейчас новый арендатор. В другом филиале, уже в центре города, аналогичная картина, зато хозяева оставили записку, что переехали на правый берег. И только там организацию всё-таки удалось найти. Без камер в организации пояснили, что они и сами стали жертвой. У компании два учредителя, и один из них ночью вынес из учебных кабинетов оборудование на 300 тысяч рублей. Вместе с этим бизнесмен присвоил и сайт компании. Теперь в этой проблеме будут разбираться правоохранительные органы.Администратор клуба успокаивает: сами они никого обманывать не собирались. Если родители готовы водить детей в филиал на правом берегу - их ждут на занятия. Если нет - вернуть деньги они готовы, но только половину. Вторую советуют требовать от другого учредителя, который скрылся в неизвестном направлении вместе с их оборудованием. Дозвониться до бизнесмена не удалось. К слову, такие требования компании незаконны. Семьям, пострадавшим от недетских распрей в детском бизнесе, лучше просить помощи у правоохранительных органов. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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