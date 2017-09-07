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07.09.17 11:39 В Красноярске задержали водителя, устроившего драку на дороге





Преступление и наказание. В Красноярске сотрудники ГИБДД разыскали и задержали водителя, который 4 сентября возмутил автомобильное сообщество агрессивной ездой в микрорайоне Взлётка. Сначала мужчина выехал на встречную полосу движения, едва лоб в лоб не столкнулся с другим автомобилем и позже набросился на машину с кулаками.



Лихача и дебошира разыскали полицейские, в отношении него был составлен материал за езду по встречке; мужчине грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до шести месяцев. Наказание определит суд.







Преступление и наказание. В Красноярске сотрудники ГИБДД разыскали и задержали водителя, который 4 сентября возмутил автомобильное сообщество агрессивной ездой в микрорайоне Взлётка. Сначала мужчина выехал на встречную полосу движения, едва лоб в лоб не столкнулся с другим автомобилем и позже набросился на машину с кулаками.Лихача и дебошира разыскали полицейские, в отношении него был составлен материал за езду по встречке; мужчине грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до шести месяцев. Наказание определит суд.







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