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Обрушение моста в Минусинске

07.09.17 20:46 В Минусинске новый мост не построен, а временный закрыт



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Больше года назад жизнь Алексея Потехина изменилась навсегда. Мужчина работал на реконструкции моста в Минусинске, но прямо во время работ переправа рухнула. Кто виноват в произошедшем, сейчас разбирается суд. Но ампутированную руку приговор не вернёт. Квалифицированный специалист теперь сидит на нищенском пособии - до конца жизни он будет расплачиваться за чью-то халатность.

"Человека в моей ситуации никто не берёт на работу. Ежемесячная сумма компенсации за ущерб моему здоровью - 4500. Это очень мало, мне не хватает на жизнь. Нужна работа", - сетует пострадавший при обрушении моста Алексей Потехин.

Бетонное основание, таких здесь три - это всё, что осталось от рухнувшей переправы. Её решили не восстанавливать, а демонтировать и отстроить заново. Через протоку установлен понтонный мост. Но сейчас смысла во временной конструкции и вовсе нет: для проезда она недоступна - перекрыли, чтобы провести строительные работы. За возведением новой переправы следит губернатор края. Цена - 104 миллиона рублей. К декабрю возведут опоры.

Четырёхполосный мост подрядчик должен презентовать в первой половине 2018 года, спешит как может. А это кадры спустя пару часов после визита главы региона. Строительная техника исчезла, а временная переправа, несмотря на отсутствие работ, закрыта. Пешеходы запрещающие знаки игнорируют, автомобилисты жалуются - город встал в пробки.

Пятном на репутации нового подрядчика стал и последний инцидент - в конце августа рабочие утопили в протоке экскаватор. Доставали гиганта несколько дней. Происшествие в компании назвали досадной случайностью, к счастью, никто не пострадал. Дождутся ли минусинцы нового моста в срок, и главное, какого качества он будет - большой вопрос.


Анастасия ЦЫГАНКОВА








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