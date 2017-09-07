НОВОСТИ | Происшествия













07.09.17 17:39 В ДТП на перекрёстке под колёса едва не угодил пешеход





Ещё мгновение - и попала бы под колёса. В Красноярске пешеход только благодаря случайности не оказалась сбита на перекрёстке. Водитель резко повернул из второго ряда, столкнулся с другой машиной и по инерции поехал на человека. Женщина не впала в ступор, не остановилась и поэтому избежала травм.







Ещё мгновение - и попала бы под колёса. В Красноярске пешеход только благодаря случайности не оказалась сбита на перекрёстке. Водитель резко повернул из второго ряда, столкнулся с другой машиной и по инерции поехал на человека. Женщина не впала в ступор, не остановилась и поэтому избежала травм.







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