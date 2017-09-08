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08.09.17 08:40 В Красноярске участились телефонные мошенничества с банковскими картами



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"Вашу банковскую карту заблокировали". Такое СМС-оповещение пришло герою нашего репортажа. Чтобы якобы разрешить эту ситуацию, дан номер телефона. Тут-то и начинается самое интересное.

- Можете подойти в отделение банка, но там консультанты самостоятельно карты не тестируют. Заявку на тестирование карты я вам уже сделал. Вы находитесь возле банкомата, готовы к тестированию?
- Да.
- Вставляйте карту в банкомат, вводите PIN-код. Если вы отказываетесь, то озвучьте это, пожалуйста. "Продолжить" нажали? Что у вас на экране?
- "Операция выполнена".
- Чек вышел?
- Да.
- Последние две строчки внизу чека - что написано?

Правила цензуры не позволяют нам показать видео до конца. Но в этой истории автор оказался не менее находчив, чем аферист по ту сторону телефонного провода. В конце разговора мошенник понимает: его разоблачили.

И это не единственный приём. Уловки мошенников становятся более современными и постоянно меняются. Опасно стало выставлять вещи или технику на продажу: псевдо-покупатели уверяют, что находятся в другом городе и готовы переслать средства на карту, требуют данные и PIN-код. В полиции предостерегают: нужно быть всегда начеку, не поддаваться на уловки аферистов и не торопиться выполнять инструкции неизвестных людей.

"Никогда никому ни при каких условиях не сообщайте PIN-код своей карты. Если к вам обратился по телефону человек, который представился сотрудником банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, ни в коем случае не нужно общаться с этим человеком, нужно обратиться в банк. Как правило, ни один сотрудник банка вам звонить не станет", - напоминает и.о. начальника следствия отдела полиции №5 Ирина Аленова.

И если у молодёжи есть острое чутьё на аферистов, то представители старшего поколения гораздо чаще попадаются на удочку мошенников. И что самое печальное, добровольно отданные средства вернуть практически невозможно, поэтому стоит очень внимательно относиться к подозрительным просьбам и не принимать поспешных решений.


Владимир ЖАРИНОВ, Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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