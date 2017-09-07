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07.09.17 17:49 Новым хоккеистам "Сокола" вручили фирменные майки клуба





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"- Вы обычно играете под другим номером...

- Номер был занят, некрасиво было бы забирать его у игрока, который здесь уже играл. Какой свободный был, такой и взял.

- Но завершать карьеру в "Соколе" вы не планируете?

- Нет, не планирую завершать. Только положительные эмоции сыграть перед своими болельщиками, перед родными, близкими, друзьями. Эмоции только положительные", - сказал нападающий ХК "Сокол" Александр Сёмин.











В Красноярске состоялась торжественная церемония вручения новичкам хоккейного "Сокола" фирменных маек клуба. Уже 9 сентября красноярские спортсмены проведут свой первый домашний матч в новом сезоне с командой "Южный Урал" из Орска. С прошлого сезона команда сильно изменилась в составе, в том числе клуб пополнил известный хоккеист, бывший игрок НХЛ и двукратный чемпион мира Александр Сёмин."- Вы обычно играете под другим номером...- Номер был занят, некрасиво было бы забирать его у игрока, который здесь уже играл. Какой свободный был, такой и взял.- Но завершать карьеру в "Соколе" вы не планируете?- Нет, не планирую завершать. Только положительные эмоции сыграть перед своими болельщиками, перед родными, близкими, друзьями. Эмоции только положительные", - сказал нападающий ХК "Сокол" Александр Сёмин.











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