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07.09.17 17:40 В Курагинском районе для строительства железнодорожной ветки взрывают скалы





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В Курагинском районе Красноярского края взрывают скалы. Работы проводят для строительства железной дороги. Рабочие прокладывают второй путь на участке Междуречинск-Тайшет недалеко от станции Журавлёво. В этом месте путь зажат между скальными массивами и рекой, поэтому для расчистки места приходится срезать горные породы взрывами. В этом же месте сейчас возводят 170-метровый мост через реку Каспа, по которому и пройдёт второй путь.













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