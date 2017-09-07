НОВОСТИ | Общество













07.09.17 17:42 В Красноярске устроили квест для начинающих следователей





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Всё это студенты должны были понять по оставленным на месте уликам, для их обнаружения ребятам предоставили современную технику - видеоскоп, металлоискатель и экспертный фонарь. В итоге молодые сыщики смогли справиться с задачей и установить картину преступления.



"В связи с тем, что сейчас подобные игры у нас всё более распространены, популярны среди населения, мы стараемся не отставать и тоже внедряем в учебно-методическую практику подобные мероприятия. Логически они развиты, абстрактное мышление прекрасное. Я с нетерпением жду, когда они закончат своё обучение, и может быть, кто-то из них захочет пройти службу в ГСУ", - сказал старший следователь-криминалист ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Антон Логинов.











Необычный квест провели красноярские следователи для студентов третьего курса юридического института СФУ. Сыщики заранее подготовили для ребят место преступления - по легенде, ревнивый муж вернулся домой из командировки и застал супругу с любовником. В итоге в порыве гнева он убил обоих, а сам скрылся.Всё это студенты должны были понять по оставленным на месте уликам, для их обнаружения ребятам предоставили современную технику - видеоскоп, металлоискатель и экспертный фонарь. В итоге молодые сыщики смогли справиться с задачей и установить картину преступления."В связи с тем, что сейчас подобные игры у нас всё более распространены, популярны среди населения, мы стараемся не отставать и тоже внедряем в учебно-методическую практику подобные мероприятия. Логически они развиты, абстрактное мышление прекрасное. Я с нетерпением жду, когда они закончат своё обучение, и может быть, кто-то из них захочет пройти службу в ГСУ", - сказал старший следователь-криминалист ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Антон Логинов.







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