НОВОСТИ | Общество













07.09.17 17:45 В красноярском зоопарке заболел жираф





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"Жираф имеет огромный рост, большую силу - одним ударом копыта убивает льва. Для того чтобы проделать эту операцию - обработку копыт, животное надо обездвижить и аккуратно уложить", - пояснил сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура.







Посетители зоопарка закормили жирафа. В красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" заболела жирафиха Принцесса. Из-за неправильного питания у животного нарушился обмен веществ и начали ускоренно расти копыта. Теперь их необходимо укоротить. Но у жирафов это не настолько простая процедура, как у лошадей. Проблема заключается в том, что жители саванны не очень любят контактировать с человеком."Жираф имеет огромный рост, большую силу - одним ударом копыта убивает льва. Для того чтобы проделать эту операцию - обработку копыт, животное надо обездвижить и аккуратно уложить", - пояснил сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура.











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