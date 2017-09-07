НОВОСТИ | Экономика













07.09.17 20:48 В Красноярске подорожает школьное питание





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"Мы стараемся по возможности отойти от колбасных изделий, сосисок, полуфабрикатов, несмотря на то, что дети это любят. Добавить больше в рацион натурального мяса, рыбы, какие-то более натуральные продукты. Естественно, эти продукты имеют более высокую стоимость", - пояснил директор школьного комбината питания Артём Бадюков.







Стоимость питания в красноярских школах вырастет. Цена обедов для школьников 7-11 лет поднимется минимум на 10 процентов. А за обед, возможно, придётся отдать в два раза больше, чем в прошлом учебном году. Информацию об этом школьный комбинат питания разослал в учебные заведения города. Правда, объясняют подорожание исключительно заботой о детях."Мы стараемся по возможности отойти от колбасных изделий, сосисок, полуфабрикатов, несмотря на то, что дети это любят. Добавить больше в рацион натурального мяса, рыбы, какие-то более натуральные продукты. Естественно, эти продукты имеют более высокую стоимость", - пояснил директор школьного комбината питания Артём Бадюков.











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