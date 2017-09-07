НОВОСТИ | Общество













07.09.17 20:50 Ямы, образовавшиеся на проспекте Свободный после ливней, будут отремонтированы





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Подрядчик отмечает, провели работы согласно проекту: оборудовали ливнёвки с большой пропускной способностью, а вот к старым, куда подключили новые коммуникации, остались вопросы.



"Мы выполняли на этом участке ливневую канализацию диаметром 800, а врезались на "Космосе" уже в диаметр 600. То есть при большом потоке воды пропускная способность не позволила воде быстро уйти, что создало определённое давление и вода начала фонтанировать через дождеприёмники, через крышки, их просто начало выбрасывать и выламывать. Соответственно, под давлением разрушилась часть асфальта вокруг дождеприёмников и колодцев. Та часть работ, которая будет подпадать под гарантийное обязательство, естественно, нами будет восстановлено", - пояснил заместитель генерального директора компании "Сибагропромстрой" Степан Вишневский.











Ямы на проспекте Свободный в Красноярске, которые образовались после аномального ливня 20 августа, отремонтируют в ближайшее время. Участок дороги от остановки "Космос" до парка имени Гагарина проинспектировали представитель заказчика и заместитель генерального директора компании "Сибагропромстрой", которая занималась реконструкцией проспекта с 2015 и до августа прошлого года.Подрядчик отмечает, провели работы согласно проекту: оборудовали ливнёвки с большой пропускной способностью, а вот к старым, куда подключили новые коммуникации, остались вопросы."Мы выполняли на этом участке ливневую канализацию диаметром 800, а врезались на "Космосе" уже в диаметр 600. То есть при большом потоке воды пропускная способность не позволила воде быстро уйти, что создало определённое давление и вода начала фонтанировать через дождеприёмники, через крышки, их просто начало выбрасывать и выламывать. Соответственно, под давлением разрушилась часть асфальта вокруг дождеприёмников и колодцев. Та часть работ, которая будет подпадать под гарантийное обязательство, естественно, нами будет восстановлено", - пояснил заместитель генерального директора компании "Сибагропромстрой" Степан Вишневский.







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